Zingaretti, Renzi e il congresso Pd (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zingaretti aprirà all’ipotesi di realizzare il congresso anticipato del Pd. Si mormora di mossa strategica del segretario e, per altri, il contorno vario e ricco dell’arcipelago piddino, l’occasione necessaria per riempire la scatola vuota del partito e darne finalmente una fisionomia al di fuori delle grisaglie parlamentari, delle correnti interne e del Renzismo. Possiamo immaginare i motivi di Zingaretti. Rendere il partito più a sua immagine e somiglianza, continuare nella gestione romanocentrica, proseguire nell’appiccicosa alleanza con Conte (e in subordine i 5Stelle), contenere la fronda interna e regolare qua e là gli spiriti battaglieri dell’eredità Renziana. Nelle leadership politiche, forti e deboli, e Zingaretti appartiene alla seconda categoria, quando si decide di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021)aprirà all’ipotesi di realizzare ilanticipato del Pd. Si mormora di mossa strategica del segretario e, per altri, il contorno vario e ricco dell’arcipelago piddino, l’occasione necessaria per riempire la scatola vuota del partito e darne finalmente una fisionomia al di fuori delle grisaglie parlamentari, delle correnti interne e delsmo. Possiamo immaginare i motivi di. Rendere il partito più a sua immagine e somiglianza, continuare nella gestione romanocentrica, proseguire nell’appiccicosa alleanza con Conte (e in subordine i 5Stelle), contenere la fronda interna e regolare qua e là gli spiriti battaglieri dell’ereditàana. Nelle leadership politiche, forti e deboli, eappartiene alla seconda categoria, quando si decide di ...

Cede66De : Grande regalo d #renzi!Mi chiedo come i vari #nardella #bonaccini #marcucci #bonafe’ #gori #lotti #serracchiani ecc… - isadoralarosa : @MPenikas @Gio2020Gio @illusioneottica @IlConteIT @ferrandomau @Fabrix_l3ill @JohnHard3 @Desmondo90 @is_amazon… - Masssimilianoo : RT @gavinjones10: “Una forza moderata, liberale, attenta alle imprese. ... “moderata, atlantista, saldamente all’interno della UE”. Parla… - Gg2008Gianni : Ma la sinistra non dovrebbe essere un taxi per farsi scarrozzare dal nulla che si era alla vanagloria.Zingaretti no… - JacopoPellegr10 : RT @gavinjones10: “Una forza moderata, liberale, attenta alle imprese. ... “moderata, atlantista, saldamente all’interno della UE”. Parla… -