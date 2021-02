Troppo facile dare la colpa a Zingaretti

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 febbraio 2021) A sinistra le cose vanno mediamente male ed è sotto gli occhi di tutti. A questo stato di cose contribuisce non poco anche il segretario del Pd, che con improvvido tempismo sceglie la solidarietà a Barbara d’Urso come argomento d’impatto per la giornata politica. Se però si finisce (come fanno in molti) per dire che le responsabilità sono soltanto sue, allora vuol dire che si sceglie la scorciatoia intellettuale, vuol dire che si cerca il capro espiatorio e non la comprensione vera del problema. Cerchiamo di capirci un po’ meglio, magari guardando indietro nel tempo (aiuta sempre). La sinistra italiana era politicamente in enorme difficoltà sul finire della Prima Repubblica, ma è riuscita con abilità a cavalcare il vento impetuoso delle inchieste di Mani Pulite con conseguente nascita del populismo in salsa nostrana. Ne ha ricavato una egemonia pressoché ...