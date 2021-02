Sottosegretari Governo Draghi, ripartizione matematica tra i vari partiti: ecco le nomine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Svelati i 39 Sottosegretari del nuovo Governo capeggiato da Mario Draghi: 11 Sottosegretari al M5s, 9 alla Lega, 6 per Pd e Forza Italia A dieci giorni dal giramento del nuovo Governo arrivano le nomine dei Sottosegretari. Nuovi ingressi ma anche vecchi volti si affacciano nell’esecutivo targato Draghi. Ancora una volta niente spazio ai personalismi, anzi sembra che le nomine siano state ripartire con una precisione matematica: 11 al Movimento 5 stelle, 9 alla Lega, 6 per il Pd e 6 per Forza Italia, due per Italia Viva e un incarico a testa per i partiti piccoli Leu, +Europa, Centro democratico e perfino Noi con l’Italia. Mario Draghi con finissima precisione ha voluto ricercare a ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Svelati i 39del nuovocapeggiato da Mario: 11al M5s, 9 alla Lega, 6 per Pd e Forza Italia A dieci giorni dal giramento del nuovoarrivano ledei. Nuovi ingressi ma anche vecchi volti si affacciano nell’esecutivo targato. Ancora una volta niente spazio ai personalismi, anzi sembra che lesiano state ripartire con una precisione: 11 al Movimento 5 stelle, 9 alla Lega, 6 per il Pd e 6 per Forza Italia, due per Italia Viva e un incarico a testa per ipiccoli Leu, +Europa, Centro democratico e perfino Noi con l’Italia. Mariocon finissima precisione ha voluto ricercare a ...

matteosalvinimi : Buon lavoro ai nove viceministri e sottosegretari che da oggi completano la squadra della #Lega al governo. Siamo s… - borghi_claudio : Dei nuovi sottosegretari uno che forse conoscete poco e che, vedrete, si farà conoscere è #RossanoSasso all'istruzi… - you_trend : Con la nomina di 39 Sottosegretari (a cui va aggiunto il già nominato segretario del CdM #Garofoli), questa è la co… - XMERIDIO78 : RT @LelloEsposito5: ''Allarme Dia per infiltrazioni mafiose nel settore sanitario' ahahahahahahahahahahah TRE MINISTRI E SEI SOTTOSEGRETARI… - FioreLiborio : RT @Moonlightshad1: Se era “accozzaglia” chi ha votato no al referendum di Renzi questo caravanserraglio spacciato per “governo dei miglior… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretari Governo Recovery, il potere di Giorgetti. Al Mise banda larga e 5G, briciole per Colao Recovery, il potere di Giorgetti. Al Mise banda larga e 5G, briciole per Colao Il governo Draghi è ormai totalmente operativo, dopo il completamento della squadra con le nomine dei sottosegretari e dei viceministri. Ma in questo nuovo esecutivo, sono in ballo i giochi di potere tra ...

Pd, Zampa: 'Io fuori? L'ho saputo dalla tv. Nessuna telefonata da Zingaretti' Si aspettava l'esclusione dalla squadra di governo? 'In qualche lo avevo capito, visto che da qualche ora nella giornata di ieri circolava la bozza dei sottosegretari e il mio nome non c'era'. Delusa?...

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Draghi nomina sottosegretario al Viminale l’uomo dei decreti sicurezza: il leghista Nicola Molteni Draghi nomina sottosegretario al Viminale l’uomo dei decreti sicurezza: il leghista Nicola Molteni. Tra i 39 sottosegretari nominati ieri dal governo di Mario Draghi c’è anch ...

Tabacci nominato sottosegretario: sarà il braccio destro di Draghi Il deputato mantovano sarà il coordinatore della politica economica della presidenza del Consiglio MANTOVA. Il suo nome è circolato per tutta la giornata tra quelli dei probabili sottosegretari, addir ...

