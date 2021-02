Serie C-Girone C, Viterbese-Palermo: arbitra Adalberto Fiero di Pistoia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà Adalberto Fiero di Pistoia l'arbitro di Viterbese-Palermo.Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tinello di Rovigo. Quarto ufficiale, Simone Galipo' di Firenze. La gara, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma sabato 27 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio "Enrico Rocchi". Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Saràdil'arbitro di.Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tinello di Rovigo. Quarto ufficiale, Simone Galipo' di Firenze. La gara, valida per la ventisettesima giornata del campionato diC-C, è in programma sabato 27 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio "Enrico Rocchi".

WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Viterbese-#Palermo: arbitra Adalberto Fiero di Pistoia - Mediagol : #SerieC-Girone C, Viterbese-#Palermo: arbitra Adalberto Fiero di Pistoia - SalentoSport : #SERIED/H – #Casarano e #Nardò, la classifica parla salentino. #Taranto, ennesima occasione sciupata: i tabellini d… - NotiziarioC : Il Notaresco vince a Rieti e sale al 2° posto del girone F - cassapronostici : Scommessa pronta Serie C Girone A domenica 28 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Champions League maschile: la Lube cade all'Eurosole Forum in quattro set Oggi sera la volta della Trentino Itas, testa di serie del girone E, che affronterà i tedeschi del Berlin Recycling Volleys per la gara di andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League. Il ...

Serie A1, Pro Recco strabordante: 21 - 4 al Posillipo ... sconfitto 21 - 4 nell'anticipo della prima giornata del girone E. Match senza storia con i ... Leggi anche serie a1 Pro Recco, Negri ritrova il Posillipo: 'Sarà un piacere sfidarli'

Risultati e classifica Serie D - Girone H giornata 19 Tuttocampo La Solari Grosseto torna in campo con la squadra di Serie B e l’Under 19 La Solari Grosseto Handball maschile finalmente in campo. E’ ufficiale che partirà anche la stagione maschile di serie B e l’under 19 maschile. I biancorossi quindi si prepareranno ad un campionato di ...

Normac AVB: vince e consolida il primato in classifica Nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 febbraio, che dava il via al girone di ritorno del campionato di serie B2, la Normac AVB ha affrontato sul terreno di casa del PalaMaragliano di Genova Prato ...

Oggi sera la volta della Trentino Itas, testa didelE, che affronterà i tedeschi del Berlin Recycling Volleys per la gara di andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League. Il ...... sconfitto 21 - 4 nell'anticipo della prima giornata delE. Match senza storia con i ... Leggi anchea1 Pro Recco, Negri ritrova il Posillipo: 'Sarà un piacere sfidarli'La Solari Grosseto Handball maschile finalmente in campo. E’ ufficiale che partirà anche la stagione maschile di serie B e l’under 19 maschile. I biancorossi quindi si prepareranno ad un campionato di ...Nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 febbraio, che dava il via al girone di ritorno del campionato di serie B2, la Normac AVB ha affrontato sul terreno di casa del PalaMaragliano di Genova Prato ...