“Ora siamo un partito liberale e moderato”: la svolta di Di Maio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Addio partito del vaffa, benvenuto al movimento moderato e liberale. Luigi Di Maio, intervistato oggi su Repubblica sancisce la definitiva metamorfosi grillina, anche per effetto dell’abbandono di Di Battista e degli espulsi che hanno detto no a Draghi. Con la prospettiva di avere Giuseppe Conte leader e della rinnovata alleanza con partito Democratico e LeU, sulle quali, almeno per ora, però il ministro degli Esteri mette un paletto. La candidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, che non è negoziabile: Cosa dovrebbe fare Conte: candidarsi a Siena? Assumere un ruolo nel Movimento? «Sarei veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5S. Quando sono stato eletto capo politico nel 2017 avevo un obiettivo: portare i 5 stelle fuori dalle ambiguità. Sono stato il primo a dire che non ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Addiodel vaffa, benvenuto al movimento. Luigi Di, intervistato oggi su Repubblica sancisce la definitiva metamorfosi grillina, anche per effetto dell’abbandono di Di Battista e degli espulsi che hanno detto no a Draghi. Con la prospettiva di avere Giuseppe Conte leader e della rinnovata alleanza conDemocratico e LeU, sulle quali, almeno per ora, però il ministro degli Esteri mette un paletto. La candidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, che non è negoziabile: Cosa dovrebbe fare Conte: candidarsi a Siena? Assumere un ruolo nel Movimento? «Sarei veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5S. Quando sono stato eletto capo politico nel 2017 avevo un obiettivo: portare i 5 stelle fuori dalle ambiguità. Sono stato il primo a dire che non ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale” [di Annalisa Cuzzocrea] - fattoquotidiano : Di Maio: “Sarei molto felice di un passo avanti di Conte nel M5s. Ora siamo una forza moderata e liberale all’inter… - ilfoglio_it : Un mese fa Arcuri lodava il piano vaccinale italiano: 'Siamo al 2° posto in Europa'. Ora siamo 20esimi per vaccinat… - andreeee99 : @PastorellaGiu 'Ora siamo un Movimento moderato e liberale' Ieri un Movimento socialdemocratico L'altro ieri un Mov… - romanoziroldo : @aAnnanka Piuttosto mangio pane e formaggio . O anche pane solo , mi spiace ma io dei rider non mi fido proprio con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora siamo PROBABILI FORMAZIONI ROMA BRAGA/ Quote: Fonseca recupera Cristante! ... tocca ora dare un occhio anche alla lista degli assenti annunciati, che contando oggi sia Fonseca ... Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Paulo Fonseca: il tecnico lusitano ...

Caso Caruana: capo polizia, ora presi tutti i responsabili "Con le prove che abbiamo, ora siamo in grado di dire che tutte le persone coinvolte nell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, dal mandante all'ultimo complice, sono state arrestate o incriminate" ha ...

M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale” La Repubblica È in fin di vita dopo un infarto: era stato rianimato da un passante 50enne di Marina ricoverato a Cisanello in gravissime condizioni. Durante il trasporto in ambulanza il secondo arresto cardiaco ...

Multe fino a 500 euro ai fumatori maleducati Belluno Multe pesanti per i fumatori che getteranno a terra i mozziconi di sigaretta. Ieri in consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento di Polizia urbana. Il testo è stato aggiornato e ...

... toccadare un occhio anche alla lista degli assenti annunciati, che contando oggi sia Fonseca ...infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Paulo Fonseca: il tecnico lusitano ..."Con le prove che abbiamo,in grado di dire che tutte le persone coinvolte nell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, dal mandante all'ultimo complice, sono state arrestate o incriminate" ha ...50enne di Marina ricoverato a Cisanello in gravissime condizioni. Durante il trasporto in ambulanza il secondo arresto cardiaco ...Belluno Multe pesanti per i fumatori che getteranno a terra i mozziconi di sigaretta. Ieri in consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento di Polizia urbana. Il testo è stato aggiornato e ...