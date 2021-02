Massimo Ghini, la drammatica notizia è appena arrivata (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Dopo l'odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid", ha raccontato Ghini all'agenzia AdnKronos. Suo figlio ha deciso, insieme a un gruppetto di amici, di incontrarsi in una casa per rivedersi dopo tanto tempo. Prima di organizzare la festicciola tutti hanno fatto un tampone rapido, ma evidentemente questo non è bastato: "Tutto è nato da un assembramento. Il figlio dell'attore romano Massimo Ghini, 25 anni, è stato ricoverato per polmonite bilaterale da Covid. Ora sta meglio e sta continuando a fare la quarantena presso un Covid-hotel. Mio figlio e un gruppo di sui amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di incontrarsi in una casa e avevano fatto tutti il tampone rapido. Invece non è servito a niente. ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Dopo l'odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid", ha raccontatoall'agenzia AdnKronos. Suo figlio ha deciso, insieme a un gruppetto di amici, di incontrarsi in una casa per rivedersi dopo tanto tempo. Prima di organizzare la festicciola tutti hanno fatto un tampone rapido, ma evidentemente questo non è bastato: "Tutto è nato da un assembramento. Il figlio dell'attore romano, 25 anni, è stato ricoverato per polmonite bilaterale da Covid. Ora sta meglio e sta continuando a fare la quarantena presso un Covid-hotel. Mio figlio e un gruppo di sui amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di incontrarsi in una casa e avevano fatto tutti il tampone rapido. Invece non è servito a niente. ...

Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - LorenzoOlivier : RT @fanpage: Il figlio 25enne di Massimo Ghini è ricoverato in ospedale con polmonite bilaterale da #Covid - Marisa25997645 : RT @HuffPostItalia: Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - comotvfree : RT @repubblica: Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figlio e un… - SionRomina : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale»- -