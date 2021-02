Francesco Giavazzi consulente economico di Mario Draghi Prima sostenitore dell' ”austerità espansiva” e liberalizzatore ora keynesiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel libro del 2006 “The future of Europe”, scritto insieme ad Alberto Alesina,definisce il sistema europeo di welfare “una rana immersa in un’acqua che si sta lentamente riscaldando ed è destinata a morire bollita“. Nel 2012si era spinto ancora un po’ più in là nel 2012 quando, in un’intervista al Wall Street Journal, aveva affermato “il moo sociale europeo è già morto”. Insomma, tra i due c’è una sintonia di lunga data e questo spiega la scelta del presidente del Consiglio avere al suo fianco il bocconiano. E spiega forse anche perché, come raccontato domenica scorsa da Il Fatto Quotidiano, ampi stralci del discorso diper la fiducia in parlamento sono un copia-incolla di precedente un articolo di. Del resto ...

Su quest'ultimo un ruolo importante lo avrà anche il neo consulente economico del premier,. Da lui l'ex presidente della Bce ha preso spunto per degli interventi nel suo discorso ...Poi per l'economia, ecco il secondo nome:, bocconiano, compagno di strada al Mit e poi al Tesoro. Chiude la terna dei possibili consiglieri: Marco D'Alberti, esperto in questioni ...Ancora dpcm. Ancora Cts. Ancora chiusure senza logica se non tamponare falle che si sommano perché quando una co sa nasce storta non si ...Il consulente economico del premier punta ad aumentare la crescita, non a contenere il debito pubblico."Sarà marginale il ruolo dello Stato nell'economia" ...