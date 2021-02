Figc, Fip e Fipav a Draghi: 'Non approvi i decreti'. Scontro con gli atleti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Scontro tra atleti e federazioni sui decreti sul lavoro sportivo che devono essere approvati entro il 28 febbraio. Il Consiglio dei Ministri di venerdì sarà dunque decisivo. Le associazioni di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021)trae federazioni suisul lavoro sportivo che devono essere approvati entro il 28 febbraio. Il Consiglio dei Ministri di venerdì sarà dunque decisivo. Le associazioni di ...

Federvolley : Lettera aperta @FIGC , @Italbasket e #FIPAV indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario #Draghi ??M… - sportli26181512 : Figc, Fip e Fipav a Draghi: 'Non approvi i decreti'. Scontro con gli atleti: Figc, Fip e Fipav a Draghi: 'Non appro… - Gazzetta_it : Figc, Fip e Fipav a Draghi: 'Non approvi i #decreti'. Scontro con gli atleti - u_nesti : RT @Federvolley: Nella serata odierna i Presidenti Gravina, Petrucci e Cattaneo hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei M… - u_nesti : RT @Federvolley: Lettera aperta @FIGC , @Italbasket e #FIPAV indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario #Draghi ??More: ht… -