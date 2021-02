Covid e Dpcm | Gelmini | ' Nuove misure in vigore da lunedì non più da domenica'

(Di giovedì 25 febbraio 2021) 'Il sistema dei parametri (per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza) si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico. In ogni caso, ...

Agenzia_Ansa : Covid: stasera riunione Draghi-ministri, si accelera su dpcm #ANSA - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Prossimo Dpcm valido fino a dopo Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia, serve prudenza. L’… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - DSant65 : #Covid, #Speranza: non ci sono le condizioni per riaprire. Il #Dpcm varrà fino a dopo #Pasqua - KiaraDesign : RT @Forever_Purple: @GiuseppeConteIT 'federatore del campo progressista' #sottosegretari #GovernoDraghi #governodeipeggiori #GovernodellaVe… -

Ansa . "Il sistema dei parametri (per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza, ndr) si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo ...nuovo, ...'Il sistema dei parametri (per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza) si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico. In ogni caso, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non ...Primo vertice in vista delle nuove regole che saranno valide fino a dopo Pasqua: ecco punti fermi e nodi sciogliere ...Torna come ogni giovedì sera il programma di Paolo Del Debbio . Appuntamento stasera giovedì 25 febbraio su in prima serata su Rete4.