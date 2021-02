Cotolette di tonno fresco

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Se cercate una ricetta originale, sfiziosa questa per le è proprio quello che fa per voi. Un secondo originale e anche semplice da preparare per fare bella figura a cena! Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 4 tranci dida 200-250 g (spessi almeno 2 cm.) 1-2 uova 1/2 limone 7-8 cucchiai di pan grattato Pepe nero q.b. Sale fino q.b. Olio per friggere Iniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa sciacquate i tranci disotto abbondante acqua corrente fredda, poi asciugateli e tamponandoli con della carta assorbente da cucina o con un canovaccio pulito; quindi trasferite i tranci su un tagliere e batteteli (non molto forte) con un batticarne. Continuate la preparazione delle quindi rompete le uova, aggiungete sale, pepe (se lo gradite) ed il succo di mezzo limone e sbattete. In un piatto mettete il pangrattato, ...