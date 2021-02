Conte per me non dovrebbe accettare la guida del M5s (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Lorenzo Giannotti Abbandoni, scissioni, espulsioni e molti malumori. Dopo la crisi del Conte II e la conseguente nascita del Governo Draghi, il Movimento 5 Stelle appare la forza politica più scossa e disorientata del panorama politico. Cacciati coloro i quali non volevano governare insieme a Matteo Salvini, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi in un sol colpo, si va delineando il nuovo organigramma dei vertici dirigenziali. Dopo il voto su Rousseau in favore della leadership condivisa, viene congelato tutto e resta in capo il sempiterno reggente Vito Crimi, con la rivoltella in mano ancora fumante per le recenti estromissioni multiple perpetrate con la naturalezza del boia. Cioè: quando c’è da graziare Salvini dai processi si fanno mille distinguo, ma quando bisogna giustiziare parlamentari con una stilla di senso del pudore ancora in corpo si seguono zelantemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Lorenzo Giannotti Abbandoni, scissioni, espulsioni e molti malumori. Dopo la crisi delII e la conseguente nascita del Governo Draghi, il Movimento 5 Stelle appare la forza politica più scossa e disorientata del panorama politico. Cacciati coloro i quali non volevano governare insieme a Matteo Salvini, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi in un sol colpo, si va delineando il nuovo organigramma dei vertici dirigenziali. Dopo il voto su Rousseau in favore della leadership condivisa, viene congelato tutto e resta in capo il sempiterno reggente Vito Crimi, con la rivoltella in mano ancora fumante per le recenti estromissioni multiple perpetrate con la naturalezza del boia. Cioè: quando c’è da graziare Salvini dai processi si fanno mille distinguo, ma quando bisogna giustiziare parlamentari con una stilla di senso del pudore ancora in corpo si seguono zelantemente ...

