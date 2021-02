Calciomercato – Inter, su Dimarco nessun contro-riscatto: i dettagli (Di giovedì 25 febbraio 2021) nessun contro-riscatto nell’accordo tra Inter e Hellas Verona Stagione da protagonista per Federico Dimarco con l’Hellas Verona. L’esterno azzurro, cresciuto nella cantera dell’Inter, è ritornato nella città scaligera in estate e li probabilmente resterà al termine della stagione in corso visto che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha inserito nessuna opzione per il contro-riscatto. “Dal canto suo l’Inter non ha previsto alcun controriscatto per il difensore mancino Dimarco: il Verona, invece, può diventare proprietario del suo cartellino versando 10 milioni di euro ai nerazzurri. Resterà ai veneti? Il suo eccellente ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)nell’accordo trae Hellas Verona Stagione da protagonista per Federicocon l’Hellas Verona. L’esterno azzurro, cresciuto nella cantera dell’, è ritornato nella città scaligera in estate e li probabilmente resterà al termine della stagione in corso visto che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha inseritoa opzione per il. “Dal canto suo l’non ha previsto alcunper il difensore mancino: il Verona, invece, può diventare proprietario del suo cartellino versando 10 milioni di euro ai nerazzurri. Resterà ai veneti? Il suo eccellente ...

