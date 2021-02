“Baby 2 in arrivo”. La ex del Grande Fratello incinta (per la seconda volta) e felice (Di giovedì 25 febbraio 2021) In quanti si ricordano del meraviglioso sorriso di Caterina Siviero? Difficile immaginarlo su richiesta, probabilmente perché quell’enfasi veniva solitamente mostrata all’interno della casa più spiata d’Italia. La ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, una volta uscita da quelle mura, non è di certo rimasta con le mani in mano. Caterina Siviero aveva raccolto un numero pazzesco di apprezzamenti durante l’edizione che l’ha vista protagonista, in particolar modo grazie allo svilupparsi della sua storia d’amore con Armando Avellino. I due sembravano essere destinati a rimanere insieme, e ci hanno provato per un po’ di tempo, anche oltre il reality. La relazione era terminata a causa di un tradimento. Con il tempo, ovviamente, anche quella ferita si è sanata. Caterina Siviero è andata ben oltre il periodo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 febbraio 2021) In quanti si ricordano del meraviglioso sorriso di Caterina Siviero? Difficile immaginarlo su richiesta, probabilmente perché quell’enfasi veniva solitamente mostrata all’interno della casa più spiata d’Italia. La ex concorrente della dodicesima edizione del, unauscita da quelle mura, non è di certo rimasta con le mani in mano. Caterina Siviero aveva raccolto un numero pazzesco di apprezzamenti durante l’edizione che l’ha vista protagonista, in particolar modo grazie allo svilupparsi della sua storia d’amore con Armando Avellino. I due sembravano essere destinati a rimanere insieme, e ci hanno provato per un po’ di tempo, anche oltre il reality. La relazione era terminata a causa di un tradimento. Con il tempo, ovviamente, anche quella ferita si è sanata. Caterina Siviero è andata ben oltre il periodo ...

rosagomitolo : RT @rosagomitolo: @EmilyJaneCurti5 Sono dei piccoli centrini porta-confetti per un baby-shower, si festeggia l'arrivo di un neonato. Ti rin… - rosagomitolo : @EmilyJaneCurti5 Sono dei piccoli centrini porta-confetti per un baby-shower, si festeggia l'arrivo di un neonato.… - GiornaleVicenza : #Vicenza, la decisione del Comitato ordine e sicurezza provinciale. Il sindaco Rucco: «Un presidio fisso necessario… - darthminerva : @snowpointexe Il loop nella dark dimension, l'arrivo di loki e il combattimento in ragnarok, thor e strange in ragn… - cuddlepoetry : @waellows arrivo baby apri la porta -