Adm, da agenzia chiarimenti su gioco online non Adm (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - L'agenzia Dogane e Monopoli intende fornire alcuni chiarimenti sulla normativa riguardante il gioco online (cosi detto gioco a Distanza), con particolare riguardo al gioco online non Adm. Il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita, a partire dal 2000, tramite l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato prima e poi l'agenzia Dogane e Monopoli. La materia del gioco a distanza con una posta iniziale o vincite in denaro ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 496/1948, rientra tra quelle su cui vi è una riserva dello Stato che ne consente l'esercizio esclusivamente ai soggetti in possesso di apposita concessione, rilasciata in esito a una gara ad evidenza pubblica svolta nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - L'Dogane e Monopoli intende fornire alcunisulla normativa riguardante il(cosi dettoa Distanza), con particolare riguardo alnon Adm. Il controllo delè riservato allo Stato, che lo esercita, a partire dal 2000, tramite l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato prima e poi l'Dogane e Monopoli. La materia dela distanza con una posta iniziale o vincite in denaro ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 496/1948, rientra tra quelle su cui vi è una riserva dello Stato che ne consente l'esercizio esclusivamente ai soggetti in possesso di apposita concessione, rilasciata in esito a una gara ad evidenza pubblica svolta nel ...

TV7Benevento : Adm, da agenzia chiarimenti su gioco online non Adm... - fisco24_info : Adm, da agenzia chiarimenti su gioco online non Adm: L’Agenzia Dogane e Monopoli intende fornire alcuni chiarimenti… - concorsando_it : Ulteriore rinvio del diario della prova scritta per il Concorso Agenzia delle Dogane 2020 Ulteriori informazioni sa… - ADM_assdemxmi : RT @Secondowelfare: Exar è un’agenzia per il lavoro #nonprofit impegnata nel sistema dei servizi per il #lavoro e delle politiche attive de… - artoneswan7 : @EBamusement @lucianocapone Ed il premio alla fotografia va a..... ADM Agenzia delle dogane e monopoli -

Ultime Notizie dalla rete : Adm agenzia Dogane, sequesto di 55mila tubi di provenienza cinese La Spezia - I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli della Spezia hanno sequestrato oltre 55.000 tubi flessibili e ... L'attività rientra tra i controlli extratributari di ADM finalizzati a ...

Avviate a L'Aquila le operazioni di controllo della rete dei distributori stradali di carburanti ... i funzionari ADM de L'Aquila , di concerto con i militari del locale comando della Guardia di ... I campioni prelavati saranno tempestivamente inviati ai laboratori chimici dell'Agenzia, al fine di ...

Adm, da agenzia chiarimenti su gioco online non Adm Adnkronos Adm, da agenzia chiarimenti su gioco online non Adm Roma, 25 feb. (Adnkronos) - L'Agenzia Dogane e Monopoli intende fornire alcuni chiarimenti sulla normativa riguardante il Gioco online (cosi detto ...

Porto di Civitavecchia: sequestrati imballaggi riportanti indicazioni fallaci CIVITAVECCHIA – In seguito al controllo della merce segnalata dal Circuito doganale di controllo Adm, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Civitavecchia hanno sequestrato, nei giorni ...

La Spezia - I funzionari dell'delle dogane e dei Monopoli della Spezia hanno sequestrato oltre 55.000 tubi flessibili e ... L'attività rientra tra i controlli extratributari difinalizzati a ...... i funzionaride L'Aquila , di concerto con i militari del locale comando della Guardia di ... I campioni prelavati saranno tempestivamente inviati ai laboratori chimici dell', al fine di ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) - L'Agenzia Dogane e Monopoli intende fornire alcuni chiarimenti sulla normativa riguardante il Gioco online (cosi detto ...CIVITAVECCHIA – In seguito al controllo della merce segnalata dal Circuito doganale di controllo Adm, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Civitavecchia hanno sequestrato, nei giorni ...