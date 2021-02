Scattano le mini zone rosse anche in cinque comuni dell' Aquilano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Decreto Covid: stop alle visite in zona rossa, prorogato il divieto di spostamento fra regioni 23 febbraio 2021 Piazze sotto controllo e scuole chiuse per un'altra settimana a Chieti: firmata l'...

Ultime Notizie dalla rete : Scattano mini

ChietiToday

... firmata l'ordinanza 23 febbraio 2021 Altrezone rosse si aggiungono a quelle della provincia ... Nei cinque comuni dell'Aquilanoda domani le misure restrittive tipiche della 'zona rossa' ......provvedimenti più restrittivi. Gli scienziati, infatti, evidenziano la necessità di ... infatti, è quello di individuare chirurgicamente le zone di maggiore contagio per applicare- zone ...La Toscana resterà in zona arancione o passerà rossa? La regione, dopo essere rimasta gialla per cinque settimane dopo il periodo natalizio, è ora alla sua seconda settimana in zona arancione, scattat ...Siamo sul filo del rasoio, appesi a decimali, che potrebbero farci svoltare sul rosso, su una nuova chiusura totale. E riportarci indietro dopo cinque settimane trascorse in giallo e due, a questo pun ...