Sanremo 2021 | l’analisi dei testi | il Festival non ama più “Vince la mer*a” | “toccarsi i coglioni” e le “13 ore di sesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anon è più tempo d’ “amare”. Con un misero dieci su ventisei non serve nemmeno un Dpcm d’urgenza. Neideldinon si cantano più l’ “amore”, l’ “amare”, l’ “innamorarsi”, il “cuore”. Romanticherie addio. Proprio nell’anno in cui un brano (torna) ad intitolarsi così, secco, Amare (canta La rappresentante di lista, che sono in due, e a scuola ci andavano nell’anteguerra), stesso titolo di un brano vincitore nel 1979 (ricordate Mino Vergnaghi?), scompaiono gli svolazzi del cuore dai brani in gara. Praticamente il vocabolario dell’amore lo usano solo le donne (otto su dieci, e tra i due uomini uno è Giò Evan) e perfino una come Arisa, che non lesina mai gli Amami, Malamorenò, e va in un Amami Tour, nasconde la parola “amore” dopo averci depistato in Potevi fare di più ...