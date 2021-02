Party on line per il regista Giuliano Montaldo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Party on line per Giuliano Montaldo, regista e attore con 68 anni di carriera ed innumerevoli film che hanno reso grande il cinema italiano. Il Maestro ha festeggiato il suo compleanno al passo con in tempi in streaming, in casa, accanto alla dolce compagna di una vita Vera Pescarolo. Il documentario Rai sulla storia d’amore con Vera Montaldo ha spento le 91 candeline in modo speciale e anche simbolico; proprio nel giorno di San Valentino infatti è andato in onda sulla Rai lo speciale Tg1“Vera e Giuliano”, sul sodalizio d’amore e professionale del regista con Vera Pescarolo Montaldo, diretto da Fabrizio Corallo. Giuliano Montaldo presso la villa di Alberto Sordi in occasione dell’evento per il film ‘Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Party onpere attore con 68 anni di carriera ed innumerevoli film che hanno reso grande il cinema italiano. Il Maestro ha festeggiato il suo compleanno al passo con in tempi in streaming, in casa, accanto alla dolce compagna di una vita Vera Pescarolo. Il documentario Rai sulla storia d’amore con Veraha spento le 91 candein modo speciale e anche simbolico; proprio nel giorno di San Valentino infatti è andato in onda sulla Rai lo speciale Tg1“Vera e”, sul sodalizio d’amore e professionale delcon Vera Pescarolo, diretto da Fabrizio Corallo.presso la villa di Alberto Sordi in occasione dell’evento per il film ‘Il ...

