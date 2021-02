Napoli, infortunio Osimhen: ultimi aggiornamenti e tempi di recupero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) infortunio Osimhen: la risonanza magnetica effettuata sull’attaccante del Napoli non ha evidenziato complicazioni. I tempi di recupero Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la risonanza magnetica del cranio e della colonna vertebrale effettuata su Osimhen non ha evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente. tempi DI recupero – Nessuna complicazione dunque per l’attaccante dei campani che tuttavia dovrebbe restare lontano dai campi, come da prassi per chi ha subito una commozione celebrale, per almeno le prossime 4 settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021): la risonanza magnetica effettuata sull’attaccante delnon ha evidenziato complicazioni. IdiSecondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la risonanza magnetica del cranio e della colonna vertebrale effettuata sunon ha evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente.DI– Nessuna complicazione dunque per l’attaccante dei campani che tuttavia dovrebbe restare lontano dai campi, come da prassi per chi ha subito una commozione celebrale, per almeno le prossime 4 settimane. Leggi su Calcionews24.com

