Milano, maxi-indagine sui rider: «Non sono schiavi ma cittadini». Obbligo di assumerne 60 mila e multe sulla mancata sicurezza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che sono cittadini». Così il procuratore della Repubblica di milano, Francesco Greco, ha fatto il punto in conferenza stampa sulla prima fase dell’indagine sui rider che nel lockdown – ha ricordato il procuratore – svolgono e hanno svolto «una funzione fondamentale: consegnano a casa dei cittadini il cibo e hanno permesso a «molte imprese di non chiudere». In Italia i rider «hanno un trattamento di lavoro che nega loro un futuro», ha aggiunto Greco annunciando anche l’apertura di una inchiesta fiscale su Uber Eats, filiale italiana del colosso americano e già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato. «Hanno un permesso di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Non è più il tempo di direma è il tempo di dire che». Così il procuratore della Repubblica di, Francesco Greco, ha fatto il punto in conferenza stampaprima fase dell’suiche nel lockdown – ha ricordato il procuratore – svolgono e hanno svolto «una funzione fondamentale: consegnano a casa deiil cibo e hanno permesso a «molte imprese di non chiudere». In Italia i«hanno un trattamento di lavoro che nega loro un futuro», ha aggiunto Greco annunciando anche l’apertura di una inchiesta fiscale su Uber Eats, filiale italiana del colosso americano e già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato. «Hanno un permesso di ...

RaiNews : #Rider, maxi-indagine #Milano. Pm Greco: 'Non sono schiavi, ma cittadini'. 'Hanno trattamento che nega futuro'. Olt… - repubblica : Maxi-indagine a Milano sui rider, obbligo di assumerne 60mila, multe sulla mancata sicurezza per 733 milioni alle s… - MauroBenetti6 : RT @uzupetru: ?? ?? ?? HANNO VINTO I CITTADINI ONESTI MAXI INDAGINE SUI #RIDER: NON SONO SCHIAVI IL PM DI MILANO: 60MILA FATTORINI DEVONO ES… - sdallagata : RT @collettiva_news: ?? MAXI INDAGINE SUI #RIDER: NON SONO SCHIAVI MA CITTADINI. IL PM DI MILANO: 60MILA FATTORINI DEVONO ESSERE ASSUNTI L… - infoitinterno : Milano, maxi-indagine sui rider: «Non sono schiavi ma cittadini». Obbligo di assumerne 60 mila e multe sulla mancat… -