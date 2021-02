Mario Draghi | addio Dpcm | la decisione a sorpresa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Coronavirus, il cambio di passo di: il nuovo premier è intenzionato a non continuare a vararecome il suo predecessore Giuseppe Conte per la gestione della pandemia. Il nuovo premierha intenzione di mettere in soffitta la modalità d’emergenza (e di accentramento di potere unico nella storia della Repubblica) adottata dal suo predecessore Giuseppe Conte per la gestione della pandemia di Coronavirus. Secondo le informazioni trasferite stasera alla stampa, l’intenzione del nuovo esecutivo guidato dae con in maggioranza anche le forze del Centrodestra (Lega e Forza Italia) che nei mesi scorsi avevano denunciato proprio la modalità delche scavalcava il parlamento, e quindi la ...