Live-Non è la D’Urso, chiuso il programma: ecco perché (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il programma ‘Live – Non è la D’Urso’, in onda su Canale 5 e condotto dall’omonima presentatrice, sarà chiuso in anticipo a causa di ascolti giudicati troppo bassi. A sorprendere tutti, però, è stato Nicola Zingaretti. Il segretario del Partito democratico, infatti, ha scelto di pubblicare un tweet a sostegno di Barbara D’Urso. Per questo motivo è stato fortemente criticato. Nuove indiscrezioni riportano che la decisione di Mediaset è perentoria. Il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale5 , infatti, potrebbe dover lasciare il posto a Paolo Bonolis che, con Avanti un altro, conquista al prima serata della domenica. Live-Non è la D’Urso verso la chiusura anticipata: ecco ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il– Non è la’, in onda su Canale 5 e condotto dall’omonima presentatrice, saràin anticipo a causa di ascolti giudicati troppo bassi. A sorprendere tutti, però, è stato Nicola Zingaretti. Il segretario del Partito democratico, infatti, ha scelto di pubblicare un tweet a sostegno di Barbara. Per questo motivo è stato fortemente criticato. Nuove indiscrezioni riportano che la decisione di Mediaset è perentoria. Il talk show condotto da Barbarasu Canale5 , infatti, potrebbe dover lasciare il posto a Paolo Bonolis che, con Avanti un altro, conquista al prima serata della domenica.-Non è laverso la chiusura anticipata:...

fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - matteograndi : A) il punto davanti al nome non serve più dal 2016 B) un tweet del genere neanche Berlusconi C) se ci stavamo ancor… - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - galactica847 : RT @RennaNietta: Finalmente , evidentemente che la gente si è stancata delle solite fregnacce.?? - dlso_ : RT @diplastilina: Quando si arriva alla quindicesima puntata non si può più tornare indietro. Tra le canzoni più belle di questa settimana… -