Inter, il consiglio del c.t. danese: “Eriksen? Christian ha qualità offensive, Conte commette un errore” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Christian Eriksen è tornato nelle grazie di Antonio Conte. Serie A, l’analisi di Zaccardo: “Inter favorita, al Milan serve lucidità. Juventus? La Champions…” Il danese dopo un periodo in cui era stato relegato in panchina è riuscito a risorgere in seguito al gol vittoria messo a segno nel derby di Coppa Italia. Adesso è diventato nuovamente un punto di forza per l’Inter e lo si è visto anche dalle prestazioni offerte nelle ultime uscite di campionato. Stando però al commissario tecnico della Nazionale scandinava, Kasper Hjulmand, ha parlato del ruolo che potrebbe giovare al calciatore. Lazio-Bayern Monaco, Rummenigge: “Immobile-Lewandowski? Sfida tra top player. Inter e Lukaku…” “È possibile, ma non ora. Penso ancora che Christian abbia molte ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è tornato nelle grazie di Antonio. Serie A, l’analisi di Zaccardo: “favorita, al Milan serve lucidità. Juventus? La Champions…” Ildopo un periodo in cui era stato relegato in panchina è riuscito a risorgere in seguito al gol vittoria messo a segno nel derby di Coppa Italia. Adesso è diventato nuovamente un punto di forza per l’e lo si è visto anche dalle prestazioni offerte nelle ultime uscite di campionato. Stando però al commissario tecnico della Nazionale scandinava, Kasper Hjulmand, ha parlato del ruolo che potrebbe giovare al calciatore. Lazio-Bayern Monaco, Rummenigge: “Immobile-Lewandowski? Sfida tra top player.e Lukaku…” “È possibile, ma non ora. Penso ancora cheabbia molte ...

Mediagol : #Inter, il consiglio del c.t. danese: 'Eriksen? Christian ha qualità offensive, Conte commette un errore'… - infoitsport : Sacchi: 'Inter già convincente, ma do un consiglio a Conte. Scudetto? Ora non faccia come il Milan' - elisewin_doc : Se pensate che il twitter calcio sia tossico, vi consiglio un viaggio nel twitter #gfvip ?????? roba che in confronto… - infoitsport : Il derby, una consacrazione per l'Inter. E un consiglio a mister Stefano Pioli: a chi deve fare molta attenzione - _bomba666 : @ilrossoeilnero2 @lagoldoninuda ti consiglio di leggerti il bilancio dell'inter ed impararti 2/3 su come funzionino… -