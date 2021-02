Antonio Catricalà ex garante dell’Antitrust si è suicidato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà ex garante dell’Antitrust, si è suicidato. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato trovato sul balcone dalla moglie, L’ex garante dell’Antitrust aveva 69 anni ha ricoperto anche la carica di sottosegretario alla presidenza con il governo Monti. Antonio Catricalà: Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ex, si è. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si sarebbesparandosi un colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato trovato sul balcone dalla moglie, L’exaveva 69 anni ha ricoperto anche la carica di sottosegretario alla presidenza con il governo Monti.

