Amburgo, sequestrate 16 tonnellate di cocaina: è il carico più grande mai sottratto al narcotraffico in Europa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oltre 16 tonnellate di cocaina sono state sequestrate in cinque container provenienti dal Paraguay alla dogana di Amburgo. Secondo le forze dell'ordine, è "la più grande quantità di cocaina mai sequestrata in Europa e uno dei più grandi sequestri singoli al mondo". La droga è stata scoperta il 12 febbraio, quando cinque container dal Paraguay sono stati segnalati come sospetti secondo un'analisi dei rischi condotta da diverse autorità doganali europee. Nei contenitori, caricati di mastice in barattoli di latta, erano state rilevate "evidenti irregolarità". I doganieri hanno quindi trovato la cocaina nascosta in più di 1.700 lattine. Nei giorni seguenti, le autorità tedesche, coadiuvate dalla polizia olandese, hanno condotto un'indagine nel porto di ...

