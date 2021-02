Ufficiale | Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 su next-gen e Switch!

(Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo il rumor circolato qualche ora fa in rete, Activision giunge a confermare chePro1+2 arriverà nel corso del 2021 su-gen e Nintendo Switch Qualche ora fa, in rete, ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale la remastered dei primi due capitoli diProsarebbe arrivata anche su-gen e Nintendo Switch. E proprio poco fa, tramite comunicato stampa, Activision ne ha confermato la veridicità, annunciando l’arrivo diPro1+2 su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X / S nel corso del 2021. Le versioni-gen garantiranno ai giocatori una serie di aggiornamenti volti al miglioramento delle prestazioni, ...

Aggiornamento del 23/02/2021, ore 17:30 Con un comunicato, è stato annunciato cheHawk's Pro Skater 1+2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 26 marzo, e su Nintendo Switch entro il 2021. Le versioni di nuova generazione offriranno il ...Activision ha confermato che Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arriverà nel corso del 2021 su next-gen e Nintendo Switch.Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 arriverà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: lo rivela l'annuncio ufficiale di Activision con le date di uscita.. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 approderà a ...