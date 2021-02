Pensione di cittadinanza a febbraio 2021 | ecco quando arriva il pagamento

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ladirappresenta un'integrazione importante per molti cittadini in età avanzata che non dispongono di un reddito sufficiente per pagare le spese minime utili al proprio sostentamento. Talvolta si tratta dell'unico assegno ricevuto insieme alla cosiddettasociale. Come avviene per il reddito di, il vincolo per continuare a ricevere questa forma diè legato alla presentazione dell'ISEE aggiornato al nuovo anno. Non avviene però nessuna sosdopo il 18mo mese di percezione e il nucleo familiare beneficiario non è tenuto agli obblighi di formazione e ricerca lavorativa. Con l'ultima legge di bilancio sonote inoltre importanti novità in merito a questo strumento di welfare. I beneficiari della ...