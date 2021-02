Live Non è la d’Urso chiude in primavera? Mediaset pronta per una drastica decisione (Di martedì 23 febbraio 2021) Live Non è la d’Urso chiude in primavera oppure no? Non è la prima volta che si parla della possibilità che la conduttrice perda un suo programma o che finisca per essere silurata ma fino a questo momento nessun rumors è stato mai confermato, le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi? Ancora una volta è Dagospia che prova a lanciare la bomba sulla conduttrice che potrebbe finire in panchina, almeno per il prime time, per via degli ascolti sempre più deludenti alla domenica sera. Ma sarà vero oppure no? Al momento non vi è conferma al riguardo né da parte di Mediaset e né da parte di Barbara d’Urso che, secondo Trash Italiano, finirebbe in panchina per altri motivi. Secondo il sito, Live Non è la d’Urso potrebbe chiudere prima ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)Non è lainoppure no? Non è la prima volta che si parla della possibilità che la conduttrice perda un suo programma o che finisca per essere silurata ma fino a questo momento nessun rumors è stato mai confermato, le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi? Ancora una volta è Dagospia che prova a lanciare la bomba sulla conduttrice che potrebbe finire in panchina, almeno per il prime time, per via degli ascolti sempre più deludenti alla domenica sera. Ma sarà vero oppure no? Al momento non vi è conferma al riguardo né da parte die né da parte di Barbarache, secondo Trash Italiano, finirebbe in panchina per altri motivi. Secondo il sito,Non è lapotrebbere prima ...

Link4Universe : QUESTA SERA alle ore 20.00, conferenza NASA per mostrarci nuovi VIDEO E AUDIO da #Perseverance, da #Marte! Io sarò… - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - rtl1025 : ???? #Amadeus : 'Sarà un #Sanremo2021 giovane all'insegna della #GenerazioneZ, non solo nella musica e negli artisti… - IsaeChia : POST AGGIORNATO con la reazione di #BarbaraDUrso ai rumor - JBP_OfficialTW : Finalmente alla gente ha smesso di piacere il trash. Godo. @carmelitadurso 'Live non è la D'Urso verso la chiusura… -