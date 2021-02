(Di martedì 23 febbraio 2021) I magistrati indagano per frana colposa, intanto i sommozzatori sono al lavoro per recuperare le bare in mare

Agenzia_Ansa : Frana una parte del cimitero di Camogli, oltre 200 bare in mare e sugli scogli. Il crollo dovuto all'erosione della… - repubblica : Frana al cimitero e bare che finiscono in mare: il momento del crollo - 3BMeteo : #CimiteroCamogli: forse la #frana è stata provocata dalle mareggiate dei giorni scorsi che hanno eroso mezzo metro… - infoitinterno : Crollo cimitero di Camogli, la Procura apre un'inchiesta - infoitinterno : Crollo cimitero di Camogli, la Procura apre un’inchiesta. Identificate solo cinque salme -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo cimitero

200 feretri da recuperare Secondo una prima stima riportata dal quotidiano locale Genova24, i feretri interessati daldell'ala delsono 200. Nella giornata di ieri sono state ...Il sindaco di Camogli ha spiegato, inoltre, che la falesia che ieri ha provocato ildelal momento sembra ferma mentre continuano le verifiche sulla tenuta del terreno.Tutti i feretri finora trovati sono al momento conservati 'in una struttura sicura, al Cimitero Centro', come spiega il sindaco Francesco Olivari. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per frana ...Delle dieci bare al momento recuperate (200 circa quelle cadute in mare) solo cinque salme sono state identificate. Sotto al comune oggi si sono radunate circa 20 persone che aspettano notizie sulle s ...