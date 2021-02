Covid | Fontana sul caso Brescia | “Tutta la provincia in arancione o interventi mirati”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il boom di contagi da coronavirus registrato indipreoccupa le autorità locali e nazionali, tanto che il Comitato tecnico scientifico sta valutando la situazione e potrebbe a breve suggerire il da farsi. A spiegarlo è stato il sindaco di, Emilio Del Bono, in conferenza stampa: “Il Cts farà le sue valutazioni a breve”, ha detto ieri il primo cittadino, sottolineando l’aumento dei casi e anche dei ricoveri in ospedale. Il governatore della Lombardia, Attilio, ora annuncia quali sono le restrizioni allo studio: “Nella lettera che ho inviato ieri al ministero della Salute ho fatto due ipotesi: l’istituzione della zonainladicon la chiusura delle scuole o in alternativa alcuni ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata”… - paolorm2012 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata” [di And… - RenatoSouvarine : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata” [di And… - LaZebraAPuah : Vedi, caro Fontana, hai ragione sulle 24 persone a casa, ma la cazzata è che al ristorante non si è in 4, perché ci… - Paola30502511 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata” [di And… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Il governatore Attilio, intervistato da Repubblica , ha solo parole di elogio per l'approccio dei ministri sul tema delle restrizioni anti -e non commenta le prime decisioni prese - ...Meglio in quattro al ristorante che in 24 in casa, dice ...Antonello Colonna, di buon mattino, s’è recato presso il centro gastronomico Spallaforte, ad Osteria della Fontana, scegliendo carni ed altri manicaretti da proporre alla sua selezionata clientela. Av ...Il delegato del Comune di Roma, Andrea Venuto, attacca la Regione: “scarsa considerazione verso i disabili”. Dura replica dell’assessore regionale D’Amato. “La sindaca Raggi nel nome della quale parla ...