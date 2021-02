CDP: via libera alla presentazione dell’offerta vincolante per l’ingresso in ASPI (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti, ha dato il via libera a CDP Equity (CDPE) per la presentazione – nell’ambito del Consorzio formato con Blackstone e Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) – di una offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia, ovvero per l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di ASPI. E previsto che la partecipazione azionaria in ASPI sia acquisita dal Consorzio tramite una società italiana di nuova costituzione (BidCo), che sarà partecipata, direttamente o indirettamente, al 51% da CDP Equity e al 24,5% rispettivamente da Blackstone e da MIRA; CDPE avrà la possibilità di cedere una parte delle proprie azioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti, ha dato il viaa CDP Equity (CDPE) per la– nell’ambito del Consorzio formato con Blackstone e Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) – di una offertaper l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia, ovvero per l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di. E previsto che la partecipazione azionaria insia acquisita dal Consorzio tramite una società italiana di nuova costituzione (BidCo), che sarà partecipata, direttamente o indirettamente, al 51% da CDP Equity e al 24,5% rispettivamente da Blackstone e da MIRA; CDPE avrà la possibilità di cedere una parte delle proprie azioni ...

