Camera | dagli espulsi del M5S nasce la componente “L' alternativa c' è”

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –alla“L'c'è”,del Gruppo misto costituita dai deputatidal Movimento 5 Stelle. Ne fanno parte i parlamentari Andrea Colletti (rappresentante), Andrea Vallascas, Raffaele Trano, Pino Cabras, Alvise Maniero, Arianna Spessotto, Paolo Giuliodori, Emanuela Corda, Rosa Alba Testamento, Maria Laura Paxia, Feancesco Sapia e Massimo Enrico Baroni.“La costituzione di ‘L'c'è' è un passo necessario – dicono i dodici deputati – Le regole del Parlamento prevedono la creazione di unapolitica, affinchè la nostra compagine possa avere voce. Continueremo a lavorare con la dedizione di sempre. Ci impegneremo per dar voce alle istanze di tutti quei cittadini che non si sentono rappresentati dal Governo ...

...ufficialmente durante la conferenza stampa ospitata oggi (23 febbraio 2021) nella sede della... Ma ci saranno anche gli ambulanti, i commercianti di vari settori,articoli sportivi alla ...... all'esame dell'Aula alla, in attesa del voto definitivo sul decreto Milleproroghe, il ... e rientrareinvestimenti, autorizzare nuovi progetti non avrebbe senso perché sarebbero comunque ...Futuro M5s nel caos: Beppe Grillo spinge per ruolo centrale di Conte, fuori Di Maio. Intanto alla Camera nasce il gruppo "L'Alternativa c'è" con ex-5Stelle ...ROMA (ITALPRESS) – Nasce alla Camera “L’Alternativa c’è”, componente del Gruppo misto costituita dai deputati espulsi dal Movimento 5 Stelle. Ne fanno parte i parlamentari Andrea Colletti (rappresenta ...