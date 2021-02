CorriereCitta : Brutto incidente sulla Nettunense: 4 feriti, 2 anziani gravi in ospedale - twittingelenaa : @gianluca_zago @E_Sylveon È tipo sindrome dell’incidente stradale. Sai che sarà brutto ma guardi lo stesso. - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: Barella dedica la vittoria all'ex compagno Cossu, in ospedale dopo il brutto incidente di ieri - lavocemaruggio : Brutto incidente stradale sulla Manduria Maruggio -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente

Corriere CE

Serie A -Andrea Cossu . L'ex calciatore del Cagliari, Andrea Cossu , rimarrà ancora in prognosi riservata almeno fino a domani .per l'ex Cagliari e Nazionale italiana di 40 anni e ad oggi dirigente del Cagliari, che è rimasto ferito sabato pomeriggio nell'stradale avvenuto lungo la statale 554 nell'...infortunio per Brooke Shields che ha riportato la rottura del femore in circostanze che non ... ha condiviso su Instagram un video girato in ospedale poco dopo l'. Nel filmato la si vede ...Il comune di Camogli ha espresso su Facebook la sua vicinanza ai cittadini per il dolore causato dall'incidente: "Il lutto che ha colpito la nostra comunità nei suoi affetti e nella sua memoria lascia ...Brutto incidente questa mattina verso le sette all’incrocio semaforico di Tecchiena di Alatri. Il guidatore di una utilitaria ha avuto la peggio ma non sarebbe a rischio di vita. Lo ...