Ambasciatore ucciso in Congo, il ricordo di un amico: 'L'Italia ha perso un esempio umano' (Di martedì 23 febbraio 2021) Luca Attanasio era una 'persona atipica per essere un diplomatico, una persona buona, sincera, cercava soluzioni e un sorriso da regalare '. F abrizio Nonis , testimone di nozze dell'Ambasciatore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) Luca Attanasio era una 'na atipica per essere un diplomatico, unana buona, sincera, cercava soluzioni e un sorriso da regalare '. F abrizio Nonis , testimone di nozze dell'...

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - Avvenire_Nei : Don Gornati: ricorda l'impegno nel volontariato di Luca #Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in un attentato… - UBrignone : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Se non sblocca vaccini e ristori Draghi farà la fine di Giuseppi • Er Moviola fa in fre… - MarcelUnzueta : RT @ROBZIK: Lui è Mustapha Milambo, l'autista ucciso oggi in #RDCONGO con l'ambasciatore italiano #LucaAttanasio e il carabiniere #Vittori… -