Sampdoria, cross fondamentali: come migliorare contro l'Atalanta (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Sampdoria è stata sconfitta dalla Lazio nell'ultimo turno di Serie A. I blucerchiati devono finalizzare meglio le occasioni: il preoccupante dato La Sampdoria è uscita sconfitta dall'Olimpico nell'ultima sfida di campionato. La Lazio ha vinto 1-0 e ha conquistato tre punti importanti. I blucerchiati devono focalizzarsi sulle difficoltà nella finalizzazione e nella costruzione di occasioni da gol. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 I numeri della partita tra Lazio e Sampdoria sono, infatti, chiari. I blucerchiati hanno tentato il cross 21 volte, di queste soltanto 6 sono risultate utili per creare pericoli alla porta avversaria. Per spiegare ulteriormente la statistica, si può osservare il dato dei biancocelesti: 6 cross tentati, di cui ben 4 utili.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria cross Serie A, le migliori giocate della 23giornata ... la Lazio si mantiene in scia delle prime della classe vincendo con la Sampdoria, il Benevento ha ... Mentre si stacca dal marcatore per controllare il cross, Vlahovic ha come un'epifania e in maniera ...

Campionato Primavera: Samp cinica batte il Milan 1 - 0 risultati fotogallery ... Siatounis, Giordano; Di Stefano (dal 64° Yaye Mpie), Prelec di 180 Galleria fotografica Sampdoria ... verso la mezz'ora, quando su un cross di Giordano, il bravo nigeriano Bosa Obaretin ha anticipato ...

Campionato Primavera: Samp cinica batte il Milan 1-0 risultati fotogallery Genova. Una Sampdoria cinica non si è fatta sfuggire la ghiotta occasione di installarsi al secondo posto in classifica, in attesa che la Spal (che ha un punto in meno) completi l’undicesima giornata, ...

