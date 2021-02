Pensioni, sulla nuova riforma il governo Draghi non si espone: ma resta la scadenza della quota 100 a fine 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) La prossima riforma delle Pensioni resta tra i grandi interventi di ristrutturazione del nostro sistema paese che si rendono necessari entro i prossimi mesi, ma il tema non è stato toccato durante il discorso del Premier Mario Draghi in Parlamento. La richiesta di fiducia è arrivata senza che si toccasse la vicenda, che resta uno dei capitolo più spigolosi da affrontare e risolvere per l'esecutivo. D'altra parte, le difficoltà sono molteplici e incrociate. Da un lato c'è l'aspetto economico, con l'Inps che risulta pesantemente gravata dalle misure assistenziali erogate negli ultimi anni e con l'avvento del coronavirus. Dall'altro lato è indispensabile rendere più flessibile l'accesso alla pensione e alleggerire la rigidità della legge Fornero, pensata anch'essa durante un momento di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) La prossimadelletra i grandi interventi di ristrutturazione del nostro sistema paese che si rendono necessari entro i prossimi mesi, ma il tema non è stato toccato durante il discorso del Premier Marioin Parlamento. La richiesta di fiducia è arrivata senza che si toccasse la vicenda, cheuno dei capitolo più spigolosi da affrontare e risolvere per l'esecutivo. D'altra parte, le difficoltà sono molteplici e incrociate. Da un lato c'è l'aspetto economico, con l'Inps che risulta pesantemente gravata dalle misure assistenziali erogate negli ultimi anni e con l'avvento del coronavirus. Dall'altro lato è indispensabile rendere più flessibile l'accesso alla pensione e alleggerire la rigiditàlegge Fornero, pensata anch'essa durante un momento di ...

