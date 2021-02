NieR Reincarnation è un grande successo con più di 3 milioni di download

NieR Re[in]carnation è un grande successo con più di 3 milioni di download (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grazie in gran parte al successo e alle prestazioni di NieR Automata, il franchise di NieR è diventato un successo per Square Enix. In questo momento gli occhi sono principalmente puntati sull'imminente remaster del primo gioco della serie, NieR Replicant. Tuttavia, non è l'unico titolo della serie che arricchirà il franchise, poiché il titolo per dispositivi mobile NieR Reincarnation è uscito in Giappone e a quanto pare ha riscosso un buon successo. Come annunciato sul Twitter ufficiale giapponese, sembra che il titolo mobile abbia avuto un discreto successo essendo stato scaricato oltre 3 milioni di volte. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grazie in gran parte ale alle prestazioni diAutomata, il franchise diè diventato unper Square Enix. In questo momento gli occhi sono principalmente puntati sull'imminente remaster del primo gioco della serie,Replicant. Tuttavia, non è l'unico titolo della serie che arricchirà il franchise, poiché il titolo per dispositivi mobileè uscito in Giappone e a quanto pare ha riscosso un buon. Come annunciato sul Twitter ufficiale giapponese, sembra che il titolo mobile abbia avuto un discretoessendo stato scaricato oltre 3di volte. Leggi altro...

Eurogamer_it : #NieRReincarnation: oltre 3 milioni di download per il gioco mobile. - GamingTalker : NieR Reincarnation ha raggiunto quota 3 milioni di download in Giappone - Elymango1 : 2B bride cosplay ispirata da @SakimiChanArt ?? #NieRAutomata #NieR #nierautomatacosplay #NieRReincarnation… - Multiplayerit : NieR Re[in]carnation già a quota 3 milioni di download - massilanzi : NieR Reincarnation è già in cima alla classifica dell'App Store giapponese -