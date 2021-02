Mario Draghi e la riforma fiscale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Occorre un intervento completo e complessivo su questa questione e non il tentativo di modificare le tasse una alla volta. Bisogna semplificare l’impianto e razionalizzare la struttura del prelievo fiscale Alessia Potecchi* Il premier Mario Draghi si è soffermato, nel suo discorso alle Camere, sul tema della riforma fiscale delineata con dei punti già molto chiari: una profonda revisione del’Irpef che mantenga la progressività del prelievo che tuteli i più deboli, l’abbassamento del carico fiscale sul ceto medio, il rafforzamento della lotta all’evasione fiscale. Occorre, ha affermato Draghi, un intervento completo e complessivo su questa questione e non il tentativo di modificare le tasse una alla volta. Bisogna semplificare l’impianto e ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Occorre un intervento completo e complessivo su questa questione e non il tentativo di modificare le tasse una alla volta. Bisogna semplificare l’impianto e razionalizzare la struttura del prelievoAlessia Potecchi* Il premiersi è soffermato, nel suo discorso alle Camere, sul tema delladelineata con dei punti già molto chiari: una profonda revisione del’Irpef che mantenga la progressività del prelievo che tuteli i più deboli, l’abbassamento del caricosul ceto medio, il rafforzamento della lotta all’evasione. Occorre, ha affermato, un intervento completo e complessivo su questa questione e non il tentativo di modificare le tasse una alla volta. Bisogna semplificare l’impianto e ...

ricpuglisi : A mio modesto avviso qualcuno sta sottostimando il ruolo cruciale svolto da @matteorenzi nella catena di eventi che… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - fattoquotidiano : DRAGHI UN UOMO 'CONCRETO'? NON DICE NULLA E PIACE A TUTTI La cortina fumogena dei turiboli agitati da (quasi) tutte… - FraPao95 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Att… - razorblack66 : MA NON ERA IL DEUS EX MACHINA DER MONDO CONOSCIUTO????????????????????????? -