Lambda Wars dopo 13 anni lascia la beta! La mod RTS per Half-Life 2 è realtà

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con pazienza e dedizione infinite,ben 13Vortal Storm conclude i lavori su, mod in stile Real Time Strategy per Alien Swarm, shooter del 2010 basato su Unreal Tournament e, dunque, ambientato nel contesto di2. Si può giocare sia nei pdi un comandante della Resistenza che come un Overlord di Combine, e naturalmente ogni fazione vanta abilità, unità, strutture diverse tutte da scoprire e sfruttare. Il progetto, come su menzionato, ha avuto inizio nel 2007, e nel corso del tempo si è guadagnato il riconoscimento di Valve stessa, che ha autorizzato il progetto e fornito l'utilizzo degli asset originali. Leggi altro...

