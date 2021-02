La scienza dello sviluppo delle radici | in un video in timelapse

Leggi su wired

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si sviluppano sotto terra e molto lentamente, tanto che finora non era consuetudine osservarle, ma in questoscoprirete come gli scienziati si sono ingegnati per studiare da vicino la crescita. Scoprendo che la direzione in cui puntano non è affatto scontata, ed è determinata da diversi fattori, tra cui anche la genetica. E che (oltre a litigarsi il terreno) in alcuni casi, possono disegnare forme davvero complesse, completamente diverse da pianta a pianta. Alla base di tutto c’è uno studio che si è appena guadagnato la pubblicazione su Pnas, unariviste di riferimento per la biologia. (Credit: Benfey/Goldman labs. Produced by Veronique Koch/foto: Alison Ashton/Alamy/Ipa) Wired.