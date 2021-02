Imu seconda casa: riduzione del 50% se inagibile o disabitata anche con autocertificazione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Essere a conoscenza di agevolazioni ed esenzioni per quanto riguarda le imposte è fondamentale, soprattutto in periodi di difficoltà come quelli che stiamo vivendo oggi. In questo caso, parlando di tributi locali e in particolare di IMU seconda casa, l’Imposta Municipale Unica che dal 2020 racchiude sia IMU che TARI, ci chiediamo se è possibile pagare di meno. Ricordiamo innanzitutto che dal 2014 l’Imu non riguarda più le prime case, quelle dove il soggetto ha dichiarato la propria residenza, si applica invece sulle seconde case, negozi, uffici e capannoni. Per le seconde case tuttavia è possibile richiedere un’agevolazione, ci sono dei casi in cui la legge permette una riduzione del 50% dell’importo dovuto. Si tratta di: abitazioni inagibili; abitazioni inutilizzabili (per esempio quando è stato effettuato il distacco di tutte le ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Essere a conoscenza di agevolazioni ed esenzioni per quanto riguarda le imposte è fondamentale, soprattutto in periodi di difficoltà come quelli che stiamo vivendo oggi. In questo caso, parlando di tributi locali e in particolare di IMU, l’Imposta Municipale Unica che dal 2020 racchiude sia IMU che TARI, ci chiediamo se è possibile pagare di meno. Ricordiamo innanzitutto che dal 2014 l’Imu non riguarda più le prime case, quelle dove il soggetto ha dichiarato la propria residenza, si applica invece sulle seconde case, negozi, uffici e capannoni. Per le seconde case tuttavia è possibile richiedere un’agevolazione, ci sono dei casi in cui la legge permette unadel 50% dell’importo dovuto. Si tratta di: abitazioni inagibili; abitazioni inutilizzabili (per esempio quando è stato effettuato il distacco di tutte le ...

