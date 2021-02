“I peli no…”. Chiara Ferragni si mostra subito dopo (dolorante). E vai con le critiche: “Lì non devi toglierli!” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lei, la regina delle influencer ‘beccata’ dai suoi stessi follower dopo aver postato un video mentre si fa la ceretta al naso. Ebbene sì, anche le super vip acclamate e di successo hanno questi inconvenienti: i peli crescono. Dappertutto. Anche dentro il naso. ‘Sti maledetti…’. Oggi è difficile trovare una persona che viva nel nostro tempo social e in questo mondo dove l’immagine conta più di tutto quello c’è dietro e non aver mai sentito parlare di Chiara Ferragni e del marito Fedez. La fashion blogger e il cantante italiano sono una delle coppie più glam del momento e ogni loro mossa viene passata agli infrarossi. Se poi ti chiami Chiara Ferragni e hai 22,6 milioni di follower, sì avete letto bene, ventidue milioni, allora non c’è da stupirsi più di tanto di quello che sta succedendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lei, la regina delle influencer ‘beccata’ dai suoi stessi followeraver postato un video mentre si fa la ceretta al naso. Ebbene sì, anche le super vip acclamate e di successo hanno questi inconvenienti: icrescono. Dappertutto. Anche dentro il naso. ‘Sti maledetti…’. Oggi è difficile trovare una persona che viva nel nostro tempo social e in questo mondo dove l’immagine conta più di tutto quello c’è dietro e non aver mai sentito parlare die del marito Fedez. La fashion blogger e il cantante italiano sono una delle coppie più glam del momento e ogni loro mossa viene passata agli infrarossi. Se poi ti chiamie hai 22,6 milioni di follower, sì avete letto bene, ventidue milioni, allora non c’è da stupirsi più di tanto di quello che sta succedendo ...

petricvre : oh no letto tweet sulla depilazione adesso riparte la discussione sui fottuti peli - PiccolaAnima00 : Comunque io ho un dubbio che mi attanaglia da mesi: come mai le ragazze al #gfvip non hanno mai peli? Hanno un salo… - sebs16ales : Hace tiempo una peli no me emocionaba tanto jsksjsks - NucciottiLuca : @tommasi_andrea @laGigogin No, sei noioso. Niente, adesso puoi tornare a collezionare i peli anali di Trump con la lingua. Ciao cojone. - lusegre9 : estoy con mi hermano por ver una peli y cuando pone netflix me dice “shikamaru lourdes que es eso por que no te pon… -

Ultime Notizie dalla rete : peli no… Casertana pronta per la sfida alla corazzata Ternana l'eco di caserta