Giugliano e Frattamaggiore | aggressioni al personale sanitario | denunciati un 51enne e un 17enne

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno denunciato une unper aggressione nei confronti di una dottoressa e di due infermieri degli ospedali di. I carabinieri della stazione dihanno denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale undi Melito L’uomo si è recato al pronto soccorso

juornoit : #juorno #medici e #infermieri aggrediti a #Giugliano e a #Frattamaggiore - francobus100 : Violenza sui medici, due aggressioni tra Giugliano e Frattamaggiore - puntomagazine : Giugliano e Frattamaggiore: aggredito personale medico - @_Carabinieri_ #aggressione #personalemedico #giugliano… - larampait : Personale sanitario aggredito a #Giugliano e #Frattamaggiore - campaniafelixit : Giugliano in Campania e Frattamaggiore: personale sanitario aggredito. Carabinieri denunciano un 51enne e un 17enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Frattamaggiore

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Violenza sui medici, due aggressioni traIL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.658 positivi e 14 morti: l'indice di... IL LOCKDOWN Campania ...APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Violenza sui medici, due aggressioni traLA DROGA Napoli, arrestato spacciatore all'Arenaccia: nella fuga ha... L'INCIDENTE Incidente sull'...I Carabinieri hanno denunciato un 51enne e un 17enne: avevano aggredito il personale sanitario degli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore.I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno denunciato per violenza ... Altra aggressione, questa volta all’ospedale di Frattamaggiore. I Carabinieri della locale stazione sono ...