Femminicidio a Ferrara, 50enne uccisa con numerosi colpi alla testa: interrogato il compagno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuovo drammatico episodio di Femminicidio in provincia di Ferrara, a Bordeno. Una donna di 50 anni, Rossella Placati, è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. La causa della morte sarebbe imputabile a numerosi colpi inferti alla testa con un oggetto contundente. A segnalare la vicenda, è stato il compagno 45enne della donna che è stato interrogato per molte ore dagli inquirenti. Morta Rossella Placati, 50enne madre di 2 figli Le pagine della cronaca si riempiono di un altro drammatico Femminicidio, il secondo in breve tempo in Emilia-Romagna dopo la morte di Ilenia Fabbri a Faenza. Viveva nel ferrarese, a Bondeno, la 50enne Rosella Placati, operaia della Haemotronic di Mirancola e ...

