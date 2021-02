COVID, variante variante “X” o “sconosciuta” è stata rilevata in Alsazia. (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alice Torri Questa variante è stata rilevata durante il sequenziamento effettuato negli ospedali universitari di Strasburgo tra il 18 gennaio e il 9 febbraio. Delle 180 sequenze eseguite, circa sessanta provenivano da pazienti ricoverati in ospedale dopo aver contratto il COVID-19.Tra le varianti identificate durante questo lavoro di laboratorio, la variante californiana è stata trovata in sei pazienti. La variante sudafricana è stata rilevata anche in campioni di Moselle e Colmar. Ma le informazioni che hanno fatto notizia sui media francesi riguardano una variante sconosciuta che sarebbe stata trovata in due ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alice Torri Questadurante il sequenziamento effettuato negli ospedali universitari di Strasburgo tra il 18 gennaio e il 9 febbraio. Delle 180 sequenze eseguite, circa sessanta provenivano da pazienti ricoverati in ospedale dopo aver contratto il-19.Tra le varianti identificate durante questo lavoro di laboratorio, lacaliforniana ètrovata in sei pazienti. Lasudafricana èanche in campioni di Moselle e Colmar. Ma le informazioni che hanno fatto notizia sui media francesi riguardano unache sarebbetrovata in due ...

