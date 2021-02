LegaSalvini : #SALVINI: 'LICENZIARE #ARCURI. APRIRE RISTORANTI, PALESTRE E TEATRI' - LegaSalvini : #SALVINI: 'ITALIA IN ARANCIONE? BASTA PANICO' - TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - Perla19733917 : RT @VotersItalia: Da #SovranitaMonetaria e #Popolare siete passati a #SovranitaVaccinale. Non credo davvero serva altro tempo da sprecare d… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'sì ad Anci, dove possibile ristoranti aperti anche la sera'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Resta l'ipotesi Guido Bertolaso , conche conclude " Diciamo che apprezzo molto l'... Sul tavolo il nuovo decreto, con il quale il divieto agli spostamenti tra regioni verrà prorogato per ...Matteoha annunciato che martedì ci sarà un incontro al ministero dello Sviluppo economico, ... nell'ambito della stretta anti -. 22 feb 14:20 Vaccini, Farmindustria conferma l'incontro ...Il governo Draghi ha approvato le nuove regole anti-covid. Regioni ed esecutivo hanno domenica discusso delle nuove misure tra cui lo stop agli spostamenti verso le seconde case in zona rossa ...ROME, FEB 22 - League leader Matteo Salvini on Monday called for Italy's COVID-19 restrictions to be gradually relaxed so that the nation's gyms, swimming pools, theatres, cinemas and 'oratori' church ...