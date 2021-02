Covid: Meloni, 'governo in continuità con precedente, apra chi rispetta sicurezza' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Si deve consentire a tutti coloro che sono in grado di rispettare determinati protocolli di tenere aperto. Mi pare" che le decisioni assunte dal governo "siano in perfetta continuità co quanto accaduto fino a ieri, si continua a scaricare il tema del contagio da Covid su alcune categorie che si è deciso che devono fare il capro espiatorio". Lo ha afferamto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica', condotta da Nicola Porro su Retequattro. "Qualcuno -ha aggiunto la leader di Fdi- mi deve ancora spiegare perchè se un ristorante può mantenere i protocolli all'ora di pranzo non li può mantenere all'ora di cena; qualcuno mi deve spiegare perchè non viene consentito ale palestre di poter aprire con alcuni protocolli e con alcune condizioni". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Si deve consentire a tutti coloro che sono in grado dire determinati protocolli di tenere aperto. Mi pare" che le decisioni assunte dal"siano in perfettaco quanto accaduto fino a ieri, si continua a scaricare il tema del contagio dasu alcune categorie che si è deciso che devono fare il capro espiatorio". Lo ha afferamto Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica', condotta da Nicola Porro su Retequattro. "Qualcuno -ha aggiunto la leader di Fdi- mi deve ancora spiegare perchè se un ristorante può mantenere i protocolli all'ora di pranzo non li può mantenere all'ora di cena; qualcuno mi deve spiegare perchè non viene consentito ale palestre di poter aprire con alcuni protocolli e con alcune condizioni".

