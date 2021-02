Attacco in Congo, morti ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) morti oggi a Goma a bordo di un convoglio ambasciatore italiano e scossa. La notizia è stata confermata dalla Farnesina Uccisi nel Congo orientale in un Attacco a un convoglio delle Nazioni Unite, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un uomo della sua scorta. La notizia del loro decesso, diffusa dal portavoce del Paco Nazionale di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)oggi a Goma a bordo di un convoglioe scossa. La notizia è stata confermata dalla Farnesina Uccisi nelorientale in una un convoglio delle Nazioni Unite, l’Luca Attanasio e un uomo della sua scorta. La notizia del loro decesso, diffusa dal portavoce del Paco Nazionale di L'articolo proviene da Inews.it.

