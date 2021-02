Sparatoria in un negozio di armi a New Orleans: tre morti (Di domenica 21 febbraio 2021) TSparatoria nei pressi di un negozio di armi nell'area di New Orleans. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, un uomo con arma carica sarebbe entrato nel Jefferson Gun Outlet di Metairie, ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021) Tnei pressi di undinell'area di New. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, un uomo con arma carica sarebbe entrato nel Jefferson Gun Outlet di Metairie, ...

