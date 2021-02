Salvini ad Affari: "Licenziare Arcuri Aprire ristoranti, palestre e teatri" (Di domenica 21 febbraio 2021) "Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)". Con queste parole il segretario della... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 21 febbraio 2021) "Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento diche ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (la sera ee attività sportive)". Con queste parole il segretario della... Segui sutaliani.it

matteosalvinimi : #Salvini: Spero di incontrare entro oggi sia il ministro degli Affari regionali, Gelmini, che il ministro delle Inf… - LegaSalvini : ??RICCIARDI: 'SUBITO UN LOCKDOWN TOTALE'. SALVINI AD AFFARI: 'NON SE NE PUÒ PIÙ' IL LEADER DELLA LEGA: 'DRAGHI RIPOR… - LegaSalvini : #RICCIARDI: 'SUBITO UN LOCKDOWN TOTALE'. #SALVINI AD AFFARI: 'NON SE NE PUÒ PIÙ' - Scomodo2063 : RT @Adelina728: Mentre #Salvini è a processo a Catania, viene chiesto processo immediato per i commercialisti della Lega, accusati di aver… - Adelina728 : Mentre #Salvini è a processo a Catania, viene chiesto processo immediato per i commercialisti della Lega, accusati… -