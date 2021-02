Parma-Udinese 2-2 | illusione ducale | orgoglio ospite

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 febbraio 2021) Una gara che ha visto al suo interno due partite. Quella delnel primo tempo e quella dell’nei secondi 45? minuti.finisce 2-2 nell’amarezza dei parmensi, che perdono ancora terreno dal Torino. L’salva la faccia e continua a navigare in acque tranquille, a pari merito con la Fiorentina. Quali sono le scelte dei tecnici? 4-3-3 per ildi Roberto D’Aversa. Da segnalare che non saranno della gara Kurtic e Gervinho, in tribuna per scelta tecnica. Per il resto c’è Sepe in porta, con corsie affidate Conti e Pezzella e infine zona centrale della difesa con Bani e Gagliolo. A centrocampo Kucka, Brugman ed Hernani. In avanti chance per Mihaila, con Cornelius e Karamoh a completare il reparto d’attacco. Classico 3-5-2 per l’...